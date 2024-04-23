Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив 24 Каналу, що для Чорноморського флоту було заплановано збудувати п'ять кораблів. Росіяни будують свої кораблі у Зеленодольську, що в Татарстані, і звідти внутрішніми водами через Волго-Донський канал спускають в Азовське море.

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Повернулись у 90-ті

Активне будівництво кораблів розпочалося після 2014 року, коли росіяни залишилися без українських двигунів для фрегатів так званої "адміралтейської" серії.

Ці газотурбінні установки робили якраз в Миколаєві на заводі "Зоря". І росіяни залишилися без цих унікальних двигунів, хоча й намагалися відтворити їх виробництво. На п'ятий рік вторгнення в Україну вони відзвітували, що нарешті навчилися їх робити, але чомусь досі не роблять,

– сказав Плетенчук.

Він зауважив, що росіяни повернулися до проєкту МРК (малі ракетні кораблі – 24 Канал), який був розроблений у 90-ті.

Це менший корабель, який має зону "річка-море". Він призначений для охорони територіальних вод. Можна сказати, це сторожовий корабель, але з крилатими ракетами на борту, адже він може виконувати завдання з обстрілу територій на досить великі відстані,

– підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Усього для Чорного моря планово будувалися п'ять кораблів серії МРК.

А кораблів немає

Коли міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приїжджав у Крим і розповідав про три кораблі, які планують спускати, йшлося якраз про три кораблі з цих п'яти МРК.

Перший з них не склався як корабель – це "Циклон". Другим був "Амур", який тиждень тому вийшов з Новоросійська і взагалі Чорного моря. Третій був "Аскольд", який знищено в Керчі. Четвертий – "Туча" – так само вночі тихенько виведений. А п'ятий – "Тайфун" – зараз у Зеленодольську, де його добудовують. Отакий розклад,

– підсумував Дмитро Плетенчук.

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