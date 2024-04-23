Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил 24 Каналу, что для Черноморского флота было запланировано построить пять кораблей. Россияне строят свои корабли в Зеленодольске, что в Татарстане, и оттуда внутренними водами через Волго-Донской канал спускают в Азовское море.
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Вернулись в 90-е
Активное строительство кораблей началось после 2014 года, когда россияне остались без украинских двигателей для фрегатов так называемой "адмиралтейской" серии.
Эти газотурбинные установки делали как раз в Николаеве на заводе "Заря". И россияне остались без этих уникальных двигателей, хотя и пытались воссоздать их производство. На пятый год вторжения в Украину они отчитались, что наконец научились их делать, но почему-то до сих пор не делают,
– сказал Плетенчук.
Он отметил, что россияне вернулись к проекту МРК (малые ракетные корабли – 24 Канал), который был разработан в 90-е.
Это меньший корабль, который имеет зону "река-море". Он предназначен для охраны территориальных вод. Можно сказать, это сторожевой корабль, но с крылатыми ракетами на борту, ведь он может выполнять задачи по обстрелу территорий на достаточно большие расстояния,
– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.
Всего для Черного моря планово строились пять кораблей серии МРК.
А кораблей нет
Когда министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в Крым и рассказывал о трех кораблях, которые планируют спускать, речь шла как раз о трех кораблях из этих пяти МРК.
Первый из них не сложился как корабль – это "Циклон". Вторым был "Амур", который неделю назад вышел из Новороссийска и вообще Черного моря. Третий был "Аскольд", который уничтожен в Керчи. Четвертый – "Туча" – так же ночью тихонько выведен. А пятый – "Тайфун" – сейчас в Зеленодольске, где его достраивают. Вот такой расклад,
– подытожил Дмитрий Плетенчук.
Уничтожение российских кораблей: что известно
- 13 апреля 2022 года украинские противокорабельные ракеты поразили едва ли не самый дорогой флагман Черноморского флота России – ракетный крейсер "Москва", стоимость которого составляла около 750 миллионов долларов. Его удалось потопить с помощью украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Уничтожение "Москвы" почти на 25% снизило количество залпов ракет россиян в Черном море.
- В ноябре 2023 года ВМС Украины поразили завод "Залив" в Керчи, на котором базировался один из самых современных ракетоносителей России "Каракурт". Этот корабль пошел на дно вслед за "Москвой". Также на заводе был поврежден корабль "Аскольд", который россияне подняли из воды для дальнейшего восстановления. Впрочем, пока оккупанты даже не пытаются восстановить поврежденное судно.
- 5 марта 2024 года украинские дроны Magura V5 успешно поразили российский корабль "Сергей Котов", повредив корму, а также правый и левый борта. Стоимость такого корабля составляла 65 миллионов долларов.