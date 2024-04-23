Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил 24 Каналу, что для Черноморского флота было запланировано построить пять кораблей. Россияне строят свои корабли в Зеленодольске, что в Татарстане, и оттуда внутренними водами через Волго-Донской канал спускают в Азовское море.

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Вернулись в 90-е

Активное строительство кораблей началось после 2014 года, когда россияне остались без украинских двигателей для фрегатов так называемой "адмиралтейской" серии.

Эти газотурбинные установки делали как раз в Николаеве на заводе "Заря". И россияне остались без этих уникальных двигателей, хотя и пытались воссоздать их производство. На пятый год вторжения в Украину они отчитались, что наконец научились их делать, но почему-то до сих пор не делают,

– сказал Плетенчук.

Он отметил, что россияне вернулись к проекту МРК (малые ракетные корабли – 24 Канал), который был разработан в 90-е.

Это меньший корабль, который имеет зону "река-море". Он предназначен для охраны территориальных вод. Можно сказать, это сторожевой корабль, но с крылатыми ракетами на борту, ведь он может выполнять задачи по обстрелу территорий на достаточно большие расстояния,

– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Всего для Черного моря планово строились пять кораблей серии МРК.

А кораблей нет

Когда министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в Крым и рассказывал о трех кораблях, которые планируют спускать, речь шла как раз о трех кораблях из этих пяти МРК.

Первый из них не сложился как корабль – это "Циклон". Вторым был "Амур", который неделю назад вышел из Новороссийска и вообще Черного моря. Третий был "Аскольд", который уничтожен в Керчи. Четвертый – "Туча" – так же ночью тихонько выведен. А пятый – "Тайфун" – сейчас в Зеленодольске, где его достраивают. Вот такой расклад,

– подытожил Дмитрий Плетенчук.

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