Ведь для страны-агрессора крайне важно функционирование Черноморского флота, который активно атакует Украина. Это 24 Каналу отметил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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Шойгу приехал не просто так

Эскендер Бариев отметил, что для Шойгу очень важный вопрос, связан с Черноморским флотом после системных атак со стороны Сил обороны Украины. Говорится также о госпитале, строительство которого он инспектировал. Оккупанты в Крыму ремонтировали больницы, переоборудовали санатории и другие объекты отдыха.

В частности, пытаются строить новые госпитали. Сейчас говорится о том, что они планируют построить в Севастополе большой военный госпиталь из 20 домов на 8,5 гектаров. Это говорит о том, что им нужно проводить лечение 300-х, реабилитацию российских военнослужащих, которые участвуют в войне против Украины,

– сказал он.

Есть информация, что планируется смена руководства Черноморского флота. Шойгу инспектировал прежде всего системы зенитно-ракетных установок, чтобы больше обеспечить воздушную безопасность на территории Севастополя.

"Для них очень важно демонстрировать, что Черноморский флот существует и очень важно, чтобы Черноморский флот выполнял свои преступные действия против Украины", – добавил член Меджлиса.

Захватчики будут активно работать над безопасностью военных объектов в Крыму, прежде всего Черноморского флота. Украина продолжит атаковать важные объекты для врага. Поэтому важна работа разведки и помощь гражданских жителей, которые предоставляли бы информацию украинским силам.

Шойгу в Крыму: что известно