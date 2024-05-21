Утром 20 мая в Луганске раздавались мощные взрывы. РосСМИ начали писали о прилете по Академии внутренних дел.
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Утренний "салют"
Впоследствии и оккупационная власть была вынуждена признать атаку на город. Пасечник, ставленник России на оккупированной части Луганщины, заявил, что удар был якобы нанесен по окрестностям Луганска, а именно поселку Юбилейный. Сепаратист убеждал, что по населенному пункту ударили французскими ракетами SCALP-RG.
Спутниковый снимок, сделанный днем 20 мая, подтверждает прилет по зданию Академии. На нем видно пожар и густой дым на месте удара.
Могло ранить генерал-полковника
Российский телеграм-канал отмечает, что Академия МВД использовалась как командный пункт группировки войск "Юг". Кроме того, сообщается, что в момент удара в здании проводилось совещание с участием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Геннадия Анашкина, который якобы был ранен. По данным канала, всего в результате атаки погибли 13 российских военнослужащих, еще 26 получили ранения.
Удар по базе россиян в Должанске: что известно
- К вечеру того же дня на Луганщине снова раздавались взрывы. В частности, их слышали в оккупированном Должанске.
- СМИ предполагают, что могла быть поражена военная часть оккупантов. В комментарии 24 Канал в ОСУВ "Хортица" подтвердили "хлопок" в Должанске.
- Пасечник отметил, что город был обстрелян ATACMS с кассетными боеприпасами и беспилотниками.
- Российские паблики пишут о гибели по меньшей мере трех российских военнослужащих и четырех раненых.
- Тем временем агенты "АТЕШ" в Должанске рассказывают о значительных повреждениях цистерн с горюче-смазочными материалами в результате удара Сил обороны Украины 20 мая. Партизаны говорят, что пожар продолжался до самого утра. В движении сопротивления отмечают, что прилеты по логистике оккупантов в Донецкой и Луганской областях начали случаться чаще. Это происходит из-за того, что огромное количество средств ПВО было переброшено в Крым.