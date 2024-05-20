В частности, об этом заявляет журналист Денис Казанский. Он также опубликовал кадры после прилета, на которых видно густой столб дыма, передает 24 Канал.

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Тревожно на оккупированной Луганщине

Во временно оккупированных Должанском и Ровеньках прогремели взрывы. Как сообщает Казанский, там ракеты атаковали базы оккупационных войск России.

Сейчас на военных объектах врага вспыхнул масштабный пожар. Густой столб дыма после прилетов видно за несколько километров.

На Луганщине горит база оккупантов: смотрите видео

Взрывы на оккупированной Луганщине подтверждают и прокремлевские СМИ. Пропагандисты заявляют о "ракетных ударах", а также пожар, который возник в результате атаки.