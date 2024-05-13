Известно, что взрывы прогремели на нефтебазах в Ровеньках и Луганске на оккупированной территории Луганской области. Там местные фиксировали масштабные возгорания.

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У оккупантов проблема с горючим в Луганской области

В Луганской областной государственной администрации отметили, что еще более напряженной стала ситуация с доставкой топлива на временно оккупированную территорию области к террористической группировке "ДНР".

После двух возгораний на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты остались возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте, – отметили в ОГА.

Однако теперь недостаток для захватчиков ощутимо еще больше. В Луганской облгосадминистрации подчеркнули, что поставки горючего россиянами в оккупированную Луганскую область не прекращаются, но они не соответствуют текущим потребностям. А стратегического запаса – уже нет.

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Что известно о взрывах на нефтебазах в Луганской области