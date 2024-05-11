В результате удара нефтебаза получила значительные разрушения, а запасов топлива не осталось. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Последствия удара

Председатель ОВА подчеркнул, что на Луганщине одна за другой вспыхивают нефтебазы. По данным российских оккупантов, атака по нефтебазе в Ровеньках якобы осуществлялась с помощью ракет ATACMS с кассетными боеприпасами.

Чтобы там не говорили местные коллаборационисты и россияне, но они недосчитались еще одного склада с продуктами переработки нефти,

– написал Лысогор.

Он добавил, что эта нефтебаза расположена удаленно от линии фронта. Как следствие, оккупантам станет еще труднее заправлять военную технику.

Скорее всего, придется пользоваться базами, расположенными на территории России. Правда, ехать дозаправщикам необходимо будет далековато,

– подытожил председатель ОВА.

Артем Лысогор также напомнил, что вечером 7 мая нефтебаза пылала также в Луганске.

Удар по нефтебазе в Луганске