Российские телеграм-каналы пишут, что цистерна с топливом вспыхнула на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области. Об этом также отметили в российском МЧС, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия заявила о массированном обстреле Белгорода: видео попаданий слили в сеть

Пожар был масштабный

Известно, что возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах. Также в России сообщили, что якобы пострадавших нет.

Пожар зафиксировали на видео, которое попало в сеть. На записи можно увидеть работу российских чрезвычайников, которые пытаются обуздать огонь. К локализации и ликвидации возгорания привлекли значительное количество личного состава, что свидетельствует о серьезности ситуации.

Причины возгорания неизвестны.

В России загорелась цистерна с топливом: смотрите видео

В Омске горели нефтепродукты