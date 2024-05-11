Российские телеграм-каналы пишут, что цистерна с топливом вспыхнула на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области. Об этом также отметили в российском МЧС, передает 24 Канал.
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Пожар был масштабный
Известно, что возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах. Также в России сообщили, что якобы пострадавших нет.
Пожар зафиксировали на видео, которое попало в сеть. На записи можно увидеть работу российских чрезвычайников, которые пытаются обуздать огонь. К локализации и ликвидации возгорания привлекли значительное количество личного состава, что свидетельствует о серьезности ситуации.
Причины возгорания неизвестны.
В России загорелась цистерна с топливом: смотрите видео
В Омске горели нефтепродукты
- Как сообщают в сети, утром 25 апреля в российском городе Омск вспыхнул масштабный пожар в промзоне на складах с нефтепродуктами. В местном МЧС утверждают, что возгорание произошло в цистернах с нефтепродуктами.
- Огонь охватил по меньшей мере три цистерны с нефтепродуктами, каждая из которых объемом 200 литров. По предварительной информации, огонь уже охватил площадь в более 500 квадратных метров.
- Площадь возгорания продолжает увеличиваться и уже достигла почти 1000 квадратных метров.