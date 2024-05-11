Російські телеграм-канали пишуть, що цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області. Про це також зазначили у російському МНС, передає 24 Канал.

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Пожежа була масштабна

Відомо, що займання вдалося локалізувати на 200 квадратних метрах. Також у Росії повідомили, що нібито постраждалих немає.

Пожежу зафіксували на відео, яке потрапило в мережу. На записі можна побачити роботу російських надзвичайників, які намагаються приборкати вогонь. До локалізації та ліквідації займання залучили значну кількість особового складу, що свідчить про серйозність ситуації.

Причини займання невідомі.

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