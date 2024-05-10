В пятницу вечером, 10 мая, телеграм-каналы сообщили, что прилетело именно на нефтебазу в городе Ровеньки, который расположен на Луганщине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на различные информационные источники и кадры в сети.

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Горит нефтебаза в Ровеньках

Вражеские ресурсы отмечают, что Украина могла ударить по соответствующему объекту с помощью американских тактических ракет типа ATACMS. Однако, не исключено, что пропагандисты сами себе что-то придумывают.

На Луганщине горит нефтебаза после взрыва: смотрите видео с телеграм-каналов

По словам местных, чьи свидетельства публикуют телеграм-паблики, взрыв был мощным, его слышало немало людей. После этого вспыхнул пожар, который можно было наблюдать отовсюду. На кадрах видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма.

Вспыхнул мощный пожар в Ровеньках там, где нефтебаза: смотрите видео с телеграм-каналов

Были также сообщения, что соответствующие видео и фотографии – на самом деле из Белгородской области России, куда могло прилететь. Однако все же представляется, что речь идет именно о временно оккупированной территории Луганской области.

Момент попадания в нефтебазу оккупантов на Луганщине: смотрите видео с телеграм-пабликов

Обратите внимание! По предварительной информации, есть пострадавшие в результате этого удара по нефтебазе. На место происшествия рванули бригады скорой помощи.

Следует отметить, что город Ровеньки еще с мая 2014 года находится под контролем захватчиков, которые провозгласили на Луганщине квазиреспублику. По данным на 2017 год, в населенном пункте проживало около 46,7 тысячи человек. Площадь города – 21,7 квадратного километра.

Расположение города Ровеньки Луганской области: смотрите на карте от Google maps

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Вечером 9 мая стало известно о прилете в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Советник городского головы Петр Андрющенко заявил, что на место происшествия отправились пожарные захватчиков пожарные со скорой. Телеграм-каналы писали о пострадавших.