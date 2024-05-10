Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что ситуация на этом направлении является сложной. В целом Красногоровку украинские силы удерживают на протяжении 11 лет.

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Хорошо выстроенная система обороны

Красногоровка расположена буквально на границе с Донецком. Это едва ли не единственная линия обороны, которая не сдвинулась с 2014 года.

Это удается, потому что там очень хорошо выстроена система обороны благодаря карьерам, которые там расположены, заводу и разнице в высотах,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

На огнеупорном заводе, по его словам, можно заблокировать всех, кто туда попал.

Россияне сдуру залезли на эту территорию, и украинские бойцы сразу их отрезали от снабжения и заблокировали отход. Поэтому там может быть "братская могила" для россиян или можем взять большое количество пленных. Их можно будет обменять на украинских военных, которые сейчас в российском плену,

– отметил военный эксперт.

Удерживать Красногоровку можно, но ситуация сложная, ведь россияне пытаются взять этот населенный пункт в тиски. Враг пробует обходить Красногоровку с юга и с севера одновременно.

"Однако, если подойдет достаточное количество боеприпасов, то там есть так называемые "отсечные рубежи", которые можно отсечь артиллерией", – объяснил Роман Свитан.

Обратите внимание! В ОСГВ "Хортица" рассказали, что оккупанты прорвались в Красногоровку небольшим штурмовыми группами и спрятались на территории огнеупорного завода. Благодаря усилиям, в частности 59 бригады, россияне были заблокированы. Сейчас украинские защитники полностью держат под огневым контролем Красногоровку и ее окрестности.

Что происходит в Красногоровке: смотрите на карте

Какая ситуация в Красногоровке