Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что ситуация на этом направлении является сложной. В целом Красногоровку украинские силы удерживают на протяжении 11 лет.
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Хорошо выстроенная система обороны
Красногоровка расположена буквально на границе с Донецком. Это едва ли не единственная линия обороны, которая не сдвинулась с 2014 года.
Это удается, потому что там очень хорошо выстроена система обороны благодаря карьерам, которые там расположены, заводу и разнице в высотах,
– объяснил полковник ВСУ в запасе.
На огнеупорном заводе, по его словам, можно заблокировать всех, кто туда попал.
Россияне сдуру залезли на эту территорию, и украинские бойцы сразу их отрезали от снабжения и заблокировали отход. Поэтому там может быть "братская могила" для россиян или можем взять большое количество пленных. Их можно будет обменять на украинских военных, которые сейчас в российском плену,
– отметил военный эксперт.
Удерживать Красногоровку можно, но ситуация сложная, ведь россияне пытаются взять этот населенный пункт в тиски. Враг пробует обходить Красногоровку с юга и с севера одновременно.
"Однако, если подойдет достаточное количество боеприпасов, то там есть так называемые "отсечные рубежи", которые можно отсечь артиллерией", – объяснил Роман Свитан.
Что происходит в Красногоровке: смотрите на карте
Какая ситуация в Красногоровке
- В конце апреля российские пропагандисты распространяли информацию о якобы захвате огнеупорного завода в Красногоровке Покровского района Донецкой области. Тогда оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" отметила, что враг действительно пытался засесть в здании завода. Но украинские силы выбили их оттуда.
- Однако россияне не успокоились и продолжали атаковать город. Нескольким штурмовым группам противника удалось прорваться на огнеупорный завод, однако украинские бойцы их там заблокировали.
- В то же время россияне не оставляют попыток штурмовать Красногоровку небольшими группами. За минувшие сутки (по состоянию на 9 мая) враг совершил 11 штурмов, 2 встречных боя и около 120 сбросов с дронов.
- Однако украинские защитники с помощью артиллерии и минометов не дают врагу продвинуться. Также им удалось ликвидировать часть российских групп, которые прорвались к огнеупорному заводу.
- Россияне, которые заблокированы в здании завода, не могут получить боекомплект. В районе завода происходят бои.