Так, подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии в Красногоровке. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

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Заблокировали врага

Назар Волошин рассказал, что по состоянию на сегодня вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там,

– рассказал он.

По его словам, украинские бойцы полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке.

Представитель ОСУВ "Хортица" также рассказал, что враг проводит штурмы малыми группами вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского. Однако украинские военные их успешно отбивают.

Россияне же врали о захвате