Так, подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии в Красногоровке. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
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Заблокировали врага
Назар Волошин рассказал, что по состоянию на сегодня вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.
Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там,
– рассказал он.
По его словам, украинские бойцы полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке.
Представитель ОСУВ "Хортица" также рассказал, что враг проводит штурмы малыми группами вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского. Однако украинские военные их успешно отбивают.
Россияне же врали о захвате
- В конце апреля российские пропагандисты заявили о захвате огнеупорного завода в Красногоровке в Донецкой области. Украинские военные опровергли вражеские сообщения.
- Для подтверждения якобы правдивости своих слов противник опубликовал видео, на котором один из оккупантов размахивает российским флагом из здания завода. В ВСУ не стали отрицать, что этот инцидент произошел на самом деле.
- Так, Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что россияне действительно пытались спрятаться в здании предприятия. Впрочем, защитники заставили их об этом пожалеть.
- Того "героя" с триколором, а также его собратьев было ликвидировано. Кроме того, украинские военные поделились видео с дрона. На нем видно, какой жуткий вид имеет завод в Красногоровке.
- Заметим, что вероятно, по состоянию на сегодня активные вражеские атаки в районе Часового Яра. Несмотря на сложность, украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу. Сейчас ситуация со снарядами несколько лучше, но их нужно гораздо больше.