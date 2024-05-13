Відомо, що вибухи пролунали на нафтобазах у Ровеньках і Луганську на окупованій території Луганської області. Там місцеві фіксували масштабні займання.

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У окупантів проблема з пальним в Луганській області

У Луганській обласній державній адміністрації зазначили, що ще більш напруженою стала ситуація з доставленням пального до тимчасово окупованої території області до терористичного угруповання "ДНР".

Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати й зберігати значний об'єм продуктів перероблення нафти в одному місці, – зазначили в ОДА.

Однак тепер нестачу для загарбників відчутно ще більше. В Луганській облдержадміністрації підкреслили, що постачання пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. А стратегічного запасу – вже немає.

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Що відомо про вибухи на нафтобазах у Луганській області