Відомо, що вибухи пролунали на нафтобазах у Ровеньках і Луганську на окупованій території Луганської області. Там місцеві фіксували масштабні займання.
До теми Пожежа на нафтобазі: в ОВА розповіли про наслідки удару по окупованій Луганщині
У окупантів проблема з пальним в Луганській області
У Луганській обласній державній адміністрації зазначили, що ще більш напруженою стала ситуація з доставленням пального до тимчасово окупованої території області до терористичного угруповання "ДНР".
Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати й зберігати значний об'єм продуктів перероблення нафти в одному місці, – зазначили в ОДА.
Однак тепер нестачу для загарбників відчутно ще більше. В Луганській облдержадміністрації підкреслили, що постачання пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. А стратегічного запасу – вже немає.
Що відомо про вибухи на нафтобазах у Луганській області
- Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Згодом в телеграм-каналах писали про удар по нафтобазі в місті. Гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано удару. І заявив, що, можливо, було "використано ракети ATACMS".
- Через три дні, ввечері, 10 травня, телеграм-канали повідомили, що прилетіло саме на нафтобазу в місті Ровеньки, яке розташоване на Луганщині. За словами місцевих, чиї свідчення публікували телеграм-пабліки, вибух був потужним, його чуло чимало людей.
- Згодом в Луганській ОВА розповіли про наслідки для російських загарбників після вибуху на нафтобазі в Луганській області. Так, внаслідок удару нафтобаза зазнала значних руйнувань, а запасів пального не залишилося.
- Голова Луганської ОВА Артем Лисогор також зауважив, що нафтобаза у Ровеньках розташована віддалено від лінії фронту. Як наслідок, окупантам стане ще важче заправляти військову техніку, яку ті везуть на лінію оборони для штурмів позицій ЗСУ.