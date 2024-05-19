Глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил утром 19 мая, что россияне на Луганщине обстреляли каждый населенный пункт, где остаются мирные жители.

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Что известно об атаке россиян на Луганщине

Так, в Невском и Новолюбовке произошло около 30 взрывов. Разрушены 3 дома и административные здания. Массированно обстреляны логистические пути вокруг. По Макеевке россияне ударили из вертолета и реактивной системы залпового огня "Град",

– рассказали в ОВА.

Артем Лысогор объяснил, что под артиллерийский и минометный огонь попали Куземовка и Стельмаховка. Кроме того, Россия обстреливала на Купянском и Лиманском направлениях. Там было 17 боевых столкновений.

Какая ситуация на Луганщине: смотрите на карте

К сожалению, так называемое "правительство" квазиреспублики на Донбассе решило лишить людей надежды на компенсацию владельцев разрушенного жилья, если оно уже было отремонтировано любым способом до 2023 года.

Также оккупанты не помогают в случае:

повторного повреждения,

если человек воспользовался помощью гуманитарных миссий,

если восстанавливает жилье сам за свой счет.

Какова ситуация на фронте