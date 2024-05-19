Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор заявив вранці 19 травня, що росіяни на Луганщині обстріляли кожен населений пункт, де залишаються мирні мешканці.

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Що відомо про атаку росіян на Луганщині

Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані 3 будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо. По Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град",

– розповіли в ОВА.

Артем Лисогор пояснив, що під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Куземівка та Стельмахівка. Окрім того, Росія обстрілювала на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там було 17 бойових зіткнень.

Яка ситуація на Луганщині: дивіться на карті

На жаль, так званий "уряд" квазіреспубліки на Донбасі вирішив позбавити людей сподівання на компенсацію власників зруйнованого житла, якщо воно вже було відремонтовано будь-яким способом до 2023 року.

Також окупанти не допомагають у разі:

повторного пошкодження,

якщо людина скористалась допомогою гуманітарних місій,

якщо відновлює житло сама власним коштом.

Яка ситуація на фронті