Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб. Також ворог втрачає й дорогоцінну техніку. Зокрема у Криму Збройні Сили уразили російський морський тральщик "Ковровець".

Дивіться також Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу

Харківський напрямок. Від початку поточної доби противник активних дій не проводив. Сили оборони посилюють позиції, поповнюють резерви, ведуть розвідку та тримають дії ворога під вогневим контролем.

Протягом цієї доби ЗСУ ліквідували 4 окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

Втрати російської армії за минулу добу склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.