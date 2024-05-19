Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб. Також ворог втрачає й дорогоцінну техніку. Зокрема у Криму Збройні Сили уразили російський морський тральщик "Ковровець".

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