Сили оборони в Україні протистоять російським окупантам вже 816 днів, з 110 бойовими зіткненнями лише за минулу добу.
За останню добу втрати російських загарбників складають близько 1210 осіб, включаючи втрату техніки, як морський тральщик у Криму.
Ситуація на різних напрямках показує активність українських військ у ліквідації окупантів та захисті від атак на Харківському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському та інших напрямках.
Карта бойових дій станом на 19 травня / Колаж 24 Каналу
Сили оборони вже 816 днів протистоять російським окупантам по всій лінії фронту. У Генштабі повідомили, що лише протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.
Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб. Також ворог втрачає й дорогоцінну техніку. Зокрема у Криму Збройні Сили уразили російський морський тральщик "Ковровець".