Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составили около 1210 человек. Также враг теряет и драгоценную технику. В частности в Крыму Вооруженные Силы поразили российский морской тральщик "Ковровец".

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