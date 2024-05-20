Сразу после взрывов в небо начал подниматься густой столб дыма. СМИ сообщают, что под ударом могла оказаться Академия внутренних дел, где базировались оккупанты, передает 24 Канал.

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Взрывы в Луганске

Утром в Луганске прогремела серия мощных взрывов. На видео, которые публикуют в сети, можно увидеть, что над городом уже начал подниматься густой столб дыма.

Над Луганском поднимается столб дыма: смотрите видео

Сообщают, что взрывы прогремели в районе поселка Юбилейный. По предварительной информации от СМИ, удар был нанесен по территории Луганской академии внутренних дел, где базировались российские войска.

Взрывы в Луганской области: последние новости