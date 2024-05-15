Спутник Planet Labs зафиксировал последствия удара по боекомплекту российских захватчиков. Теперь оккупантам понадобится значительный промежуток времени, чтобы накопить потерянный боекомплект подальше от линии фронта.

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Последствия удара

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по важному объекту российских захватчиков дальнобойным оружием, ведь оккупированный город расположен на расстоянии около 130 километров от линии фронта.

Захватчики думали, что и этот склад является достаточно надежным, потому что располагался почти на границе с Россией, откуда до линии боевого соприкосновения около 130 километров. Но взорвалось и там,

– написал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Planet Labs опубликовали спутниковые снимки последствий удара: смотрите видео

Интересно, что взрыв на складе с боекомплектом стал уже третьей чрезвычайной ситуацией в тылу россиян на оккупированной части Луганщины в течение недели.

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