Супутник Planet Labs зафіксував наслідки удару по боєкомплекту російських загарбників. Тепер окупантам знадобиться значний проміжок часу, аби накопичити втрачений боєкомплект подалі від лінії фронту.

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Наслідки удару

Збройні Сили України завдали удару по важливому об’єкту російських загарбників далекобійною зброєю, адже окуповане місто розташоване на відстані близько 130 кілометрів від лінії фронту.

Загарбники думали, що і цей склад є досить надійним, бо розташовувався майже на кордоні з Росією, звідки до лінії бойового зіткнення близько 130 кілометрів. Але вибухнуло і там,

– написав голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Planet Labs опублікували супутникові знімки наслідків удару: дивіться відео

Цікаво, що вибух на складі із боєкомплектом став вже третьою надзвичайною ситуацією в тилу росіян на окупованій частині Луганщини упродовж тижня.

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