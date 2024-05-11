Росіян захопили в полон бійці 2 механізованого батальйону Третьої штурмової бригади біля села Райгородка.

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Поповнення обмінного фонду

Під час однієї з спроб штурум передніх позицій українських сил противник був розбитий, 28 окупантів були "демілітаризовані". Більше пощастило замкомандиру роти і старшому сержанту 752 полку Росії – їм вдалося вижити та вони потрапили в полон.

Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів – скоріше "обнулитися",

– написали в пресслужбі 3 ОШБр.

На опублікованому відео росіяни представилися як заступник командира роти Семьонов Іван Ніколаєвіч та старший сержант 752 полку Гусєв Вячеслав Владіміровіч. Перший мобілізований приїхав на війну з російського міста Орел, а другий – із Володимирської області. Один з полонених також встигнув отримати поранення.

Живіть заради сім'ї та рідних. За що ми там воюємо – це нікому не зрозуміло,

– звернувся полонений окупант до своїх співгромадян.

Втрати росіян під час наступу на Харківщині