Росіян захопили в полон бійці 2 механізованого батальйону Третьої штурмової бригади біля села Райгородка.
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Під час однієї з спроб штурум передніх позицій українських сил противник був розбитий, 28 окупантів були "демілітаризовані". Більше пощастило замкомандиру роти і старшому сержанту 752 полку Росії – їм вдалося вижити та вони потрапили в полон.
Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів – скоріше "обнулитися",
– написали в пресслужбі 3 ОШБр.
На опублікованому відео росіяни представилися як заступник командира роти Семьонов Іван Ніколаєвіч та старший сержант 752 полку Гусєв Вячеслав Владіміровіч. Перший мобілізований приїхав на війну з російського міста Орел, а другий – із Володимирської області. Один з полонених також встигнув отримати поранення.
Живіть заради сім'ї та рідних. За що ми там воюємо – це нікому не зрозуміло,
– звернувся полонений окупант до своїх співгромадян.
Втрати росіян під час наступу на Харківщині
- Російські окупанти посилили атаки на Харківську область та зранку 10 травня намагались прорвати нашу лінію оборони на Харківщині.
- Ввечері 10 травня з'явилися перші фотодокази втрат росіян під час штурму. Зокрема, під час штурму нашого кордону частину ворожої колони знищили ще на підході, а інша частина змогла прорватися. Наші військові шукали їх по посадках.
- Також наша Нацгвардія знищила російську бойову машину із російським десантом. Це трапилось під час спроби прориву російських військ.