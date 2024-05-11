Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що уздовж Харківщини та Сумщини перебуває близько 50 тисяч особового складу окупантів. Але варто розуміти, що периметр кордону на цих напрямках становить десь 700 – 750 кілометрів.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Попович, нічого катастрофічного не сталося. Сили оборони дають бій ворогу. Далі ситуація може розвиватися за різними сценаріями. Але головна ціль росіян – відтягнути українські підрозділи від важливих ділянок фронту.

Зараз у них кілька варіантів. Окупанти можуть розпочати таке саме в Сумській області. Друге – це рейдові дії, які свого часу робили представники РДК та "Свободи Росії". Третє – захоплення цієї території, щоб витіснити наші війська і створити так звану "буферну зону",

– зазначив Попович.

Існує ще один варіант – Вовчанськ. Окупанти дійсно з часом можуть розглядати варіант з наступом на Вовчанськ. Якщо вони матимуть успіх, то це може стати загрозою для Куп'янська.

Зараз на Харківщині триває певна розвідка боєм. Українські захисники дають відсіч ворогу. Про загрозу для Харкова взагалі не йдеться.

Не треба казати, що там "50 тисяч йдуть на Харків". Немає такого. У них обмежені можливості. Зараз вони пробують подивитися на реакцію; як ми будемо діяти. У всіх цих сценаріях, які я перерахував, Харкова немає,

– сказав Попович.

Ситуація на Харківщині: коротко