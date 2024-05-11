Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что вдоль Харьковщины и Сумщины находится около 50 тысяч личного состава оккупантов. Но стоит понимать, что периметр границы на этих направлениях составляет где-то 700 – 750 километров.

Смотрите также Как Россия использует систему ГЛОНАСС в войне против Украины и какую роль играет Китай

Чего ожидать дальше

Как отметил Попович, ничего катастрофического не произошло. Силы обороны дают бой врагу. Далее ситуация может развиваться по разным сценариям. Но главная цель россиян – оттянуть украинские подразделения от важных участков фронта.

Сейчас у них несколько вариантов. Оккупанты могут начать такое же в Сумской области. Второе – это рейдовые действия, которые в свое время делали представители РДК и "Свободы России". Третье – захват этой территории, чтобы вытеснить наши войска и создать так называемую "буферную зону",

– отметил Попович.

Существует еще один вариант – Волчанск. Оккупанты действительно со временем могут рассматривать вариант с наступлением на Волчанск. Если они будут иметь успех, то это может стать угрозой для Купянска.

Сейчас на Харьковщине продолжается определенная разведка боем. Украинские защитники дают отпор врагу. Об угрозе для Харькова вообще не идет речь.

Не надо говорить, что там "50 тысяч идут на Харьков". Нет такого. У них ограниченные возможности. Сейчас они пробуют посмотреть на реакцию; как мы будем действовать. Во всех этих сценариях, которые я перечислил, Харькова нет,

– сказал Попович.

Ситуация на Харьковщине: коротко