Все потому, что войска ни одной стороны не могли закрепиться на этой территории из-за постоянных ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, информирует 24 Канал.

Смотрите также ВСУ окапываются перед приближением российского наступления: Economist об угрожающих направлениях

Как образовалась "серая зона"

По словам Тимочко, после того, как российские войска отступили во время Харьковской кампании осенью 2022 года, идеальной линии границы не образовалось.

Все равно там происходили артиллерийские бои, постоянно происходили столкновения с ДРГ и враг не смог выставить свои военные заслоны идеально по линии фронта и вглубь России там образовалась такая линия, разная по толщине 5 – 10 км, где по сути она была нечейная. Но на территории России, россияне и ВСУ не могли там закрепиться, или выстроить какие-то мощные фортификации в том плане, что сразу наносились удары,

– отметил он.

Тимочко рассказал, что оккупационным войскам была поставлена задача, чтобы они заняли эти территории. Все для того, чтобы ВСУ не могли заходить на территорию России или выстроить фортификации.

По словам военного наступательным действиям российских войск в Харьковской области предшествовала масштабная информационная кампания, чтобы запугать украинцев.

"Задача, которая ставилась перед оккупантами – оттянуть наши резервы и ресурсы. Хотя на самом деле они там пытались улучшить положение их войск. Потому что, если мы понаблюдаем, откуда они наступали, то это знаменитое Шебекино", – отметил Тимочко.

Ситуация на Харьковщине: что известно