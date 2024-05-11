Все потому, что там хорошо осведомлены о качественных укреплениях на российско-украинской границе. Также они были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций российской армии.

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Оккупанты опасаются украинской обороны

Один из агентов "Атеш", который служит в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса вооруженных сил России, сообщил, что часть оккупантов отказалась идти на штурм на Харьковщине.

Все из-за того, что солдаты были свидетелями неудачных российских диверсионно-разведывательных операций, а также они хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе.

Несмотря на это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. (Опознавательные знаки, кстати, наносятся за свой счет). Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги,

– отмечается в сообщении "Атеш".

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