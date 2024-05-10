"В настоящее время на Харьковщине продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия. Враг применяет пехоту и технику", – пишет Генштаб.