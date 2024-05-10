Сейчас продолжается эвакуация населения из города. 24 Канал показывает на карте, где именно на севере Харьковской области сейчас идут интенсивные бои и возможное направление движения врага.
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Волчанск под обстрелами
В Харьковской ОВА сообщили, что мощные обстрелы продолжались всю ночь. Враг вел огонь из РСЗО и артиллерии, также сбрасывал управляемые авиабомбы. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Кроме того, были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу.
Где расположен Волчанск на карте:
Местные власти сообщили об эвакуации из Волчанска и из соседних населенных пунктов. Глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что основная масса людей выезжает своим транспортом. В то же время вместе с гуманитарным центром организован вывоз тех, у кого нет автомобилей.
Где продолжаются бои
По данным аналитиков DeepState, противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья – Красное – Пыльная – Борисовка. Также фиксируют попытки захода врага в населенные пункты Гатище – Плетеневка.
Враг пытается наступать на Харьковщине: движение направления на карте
Отмечают, что сейчас тех ресурсов, которые задействовал враг, не хватит для глубокого продвижения. Вероятно, враг осуществляет дестабилизацию в приграничных районах.
Попытка наступления на Харьков: главное по состоянию на сейчас
- Защитники пытаются сдержать наступление врага в Харьковской области.
- Сегодня утром, около 5 часов утра российские войска начали наземную атаку на северо-восток Харьковской области.
- Президент Зеленский подтвердил, что утром оккупанты перешли в контрнаступление в Харьковской области. Глава государства сообщил о жестоких боях.
- Reuters пишет, что россиянам удалось продвинуться на километр вблизи пограничного города Волчанск с целью создания буферной зоны.