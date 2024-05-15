Наступление россиян на Харьковскую область продолжается. Враг увеличил давление, а ВСУ наносят ему значительные потери. По словам украинских подпольщиков, целый ряд подразделений противника фактически потерял боеспособность из-за больших потерь.

Смотрите также Был неоднократно судим: в Лисичанске оккупант из батальона "Шторм Z" расстрелял гражданских

Причина потерь – внутренние конфликты

Потери убитыми и ранеными в некоторых штурмовых подразделениях врага составляют до 70 процентов личного состава.

Партизаны говорят, что не последнюю роль в высоком уровне потерь врага играют столкновения между линейными подразделениями вооруженных сил России и "Шторм Z", куда набирают, в основном, из тюрем. Управлять же бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт.

Подпольщики движения АТЕШ сообщают, что в результате тяжелых боев потеряли боеспособность отдельные подразделения врага:

  • 138 отдельной мотострелковой бригады,
  • 18 мотострелковой дивизии,
  • 7 отдельного мотострелкового полка.

Что сейчас известно о наступлении россиян на Харьковщине

  • В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются получить тактическое преимущество.
  • В этом районе нашим военным для сохранения жизни военных пришлось перейти на более выгодные позиции.
  • Впрочем, темп российских наступательных операций на севере Харьковской области замедлился. По мнению аналитиков ISW, приоритет оккупантов – создание "буферной зоны" вдоль границы с Украиной, а не значительное продвижение вперед.
  • В то же время, Волчанск находитсяпод постоянными вражескими обстрелами. Уже несколько суток там продолжается эвакуация населения, совместными усилиями ГСЧС, волонтеров и Нацполиции удалось вывезти около 7500 человек в безопасные места.
  • Угроза для Сумской области также пока что сохраняется. Впрочем, наступление на этом направлении станет возможным, когда освободятся российские силы, задействованные на Харьковщине.