Наступление россиян на Харьковскую область продолжается. Враг увеличил давление, а ВСУ наносят ему значительные потери. По словам украинских подпольщиков, целый ряд подразделений противника фактически потерял боеспособность из-за больших потерь.
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Причина потерь – внутренние конфликты
Потери убитыми и ранеными в некоторых штурмовых подразделениях врага составляют до 70 процентов личного состава.
Партизаны говорят, что не последнюю роль в высоком уровне потерь врага играют столкновения между линейными подразделениями вооруженных сил России и "Шторм Z", куда набирают, в основном, из тюрем. Управлять же бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт.
Подпольщики движения АТЕШ сообщают, что в результате тяжелых боев потеряли боеспособность отдельные подразделения врага:
- 138 отдельной мотострелковой бригады,
- 18 мотострелковой дивизии,
- 7 отдельного мотострелкового полка.
Что сейчас известно о наступлении россиян на Харьковщине
- В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются получить тактическое преимущество.
- В этом районе нашим военным для сохранения жизни военных пришлось перейти на более выгодные позиции.
- Впрочем, темп российских наступательных операций на севере Харьковской области замедлился. По мнению аналитиков ISW, приоритет оккупантов – создание "буферной зоны" вдоль границы с Украиной, а не значительное продвижение вперед.
- В то же время, Волчанск находитсяпод постоянными вражескими обстрелами. Уже несколько суток там продолжается эвакуация населения, совместными усилиями ГСЧС, волонтеров и Нацполиции удалось вывезти около 7500 человек в безопасные места.
- Угроза для Сумской области также пока что сохраняется. Впрочем, наступление на этом направлении станет возможным, когда освободятся российские силы, задействованные на Харьковщине.