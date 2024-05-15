Наступление россиян на Харьковскую область продолжается. Враг увеличил давление, а ВСУ наносят ему значительные потери. По словам украинских подпольщиков, целый ряд подразделений противника фактически потерял боеспособность из-за больших потерь.

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Причина потерь – внутренние конфликты

Потери убитыми и ранеными в некоторых штурмовых подразделениях врага составляют до 70 процентов личного состава.

Партизаны говорят, что не последнюю роль в высоком уровне потерь врага играют столкновения между линейными подразделениями вооруженных сил России и "Шторм Z", куда набирают, в основном, из тюрем. Управлять же бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт.

Подпольщики движения АТЕШ сообщают, что в результате тяжелых боев потеряли боеспособность отдельные подразделения врага:

138 отдельной мотострелковой бригады,

18 мотострелковой дивизии,

7 отдельного мотострелкового полка.

Что сейчас известно о наступлении россиян на Харьковщине