Наступ росіян на Харківщину триває. Ворог збільшив тиск, а ЗСУ завдають йому значних втрат. За словами українських підпільників, цілий ряд підрозділів противника фактично втратив боєздатність через великі втрати.

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Причина втрат – внутрішні конфлікти

Втрати вбитими і пораненими в деяких штурмових підрозділах ворога становлять до 70 відсотків особового складу.

Партизани говорять, що не останню роль у високому рівні втрат ворога відіграють сутички між лінійними підрозділами збройних сил Росії та "Шторм Z", куди набирають, в основному, з в'язниць. Керувати ж колишніми ув'язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід.

Підпільники руху АТЕШ повідомляють, що внаслідок важких боїв втратили боєздатність окремі підрозділи ворога:

138 окремої мотострілецької бригади,

18 мотострілецької дивізії,

7 окремого мотострілецького полку.

Що наразі відомо про наступ росіян на Харківщині