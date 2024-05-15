Водночас загроза для Сумщини зберігається. Чого російські окупанти хочуть досягнути, розвинувши нові наступи, 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень.

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Чи є загроза для Сумщини

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов також заявив, що Росія утримує невеликі угруповання на прикордонні з Сумською областю. За його словами, ситуація поки не дозволила росіянам приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану.

У росіян були війська у місті Суджа, близько 10 кілометрів від кордону з Сумщиною. Ще на кінець квітня вони були готові до дій. Але зараз, як говорить Буданов, частину цих сил скерували на Харківщину. Так буває. Ворог готувався до бойових дій на Сумщині, але командування внесло корективи та дещо зменшило своє перебування там,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Разом з тим певна військова присутність росіян зберігається в районі Грайворона Бєлгородської області. Водночас плани окупантів там достеменно невідомі.

"Незрозуміло, чи в них буде напрямок на Велику Писарівку і далі вглиб Сумщини або навіть на Суми, чи це буде напрямок на південний схід у бік Богодухова на Харківщині. Можливо, у такий спосіб ворог хоче розтягнути нашу оборонну лінію ще й на Харківщині", – зауважив військовий експерт.

Наразі основною загрозою для Сумської області є російські артилерійські обстріли, а також диверсійно-розвідувальні групи, які часом намагаються прорватися на територію Сумщини.

Росіяни мають глобальну мету

Дії російського командування зараз, ймовірно, будуть спрямовані на розтягування української лінії оборони. Це, власне, відбувається вже зараз та може продовжитися у більшому масштабі.

Вони можуть зняти свої сили з окупованої частини Півдня, їм нічого не заважає це зробити. Якби у нас зараз були можливості – більше сил та засобів, швидше забезпечення від партнерів – тоді завадити їм могли б українські атаки. Наприклад, контрудари на лівобережжі Херсонщини. Це був би шанс скористатися моментом, поки Росія залучена найбільше на північному та північно-східному напрямках,

– зазначив Мусієнко.

Якщо у росіян таки виникне потреба, то вони зможуть передислокувати певні сили зі Сходу чи з Півдня, для того, щоб активізуватися на інших напрямках. Тобто їм навіть не обов'язково залучати резерви безпосередньо з російської території.

"Звісно, такі переміщення будуть помітними, тому вживатимуть відповідні дії і з боку українських сил. Але я не впевнений, що стовідсоткова мета росіян просто передислокувати наші війська. Це одна із цілей. Наївно думати, що якби росіяни мали б успіх на тому чи іншому напрямку, то просто зупинилися б", – наголосив військовий експерт.

Мусієнко припустив, що кінцева мета окупантів виснажити українські підрозділи, зокрема через розтягування наших сил, спробувати досягнути успіху на певних напрямках.

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