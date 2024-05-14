У Генштабі повідомили, що протягом доби ворог провів 31 атаку позицій ЗСУ. Відомо, що 20 з них досі тривають.

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Яка ситуація на Харківщині

Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування просування противника у глибину нашої країни та запобігання його контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

На Харківському напрямку наші військові відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Там ситуація наразі під контролем.

У зв'язку з інтенсивним вогнем противника, зокрема авіаційними ударами із застосуванням 10 КАБів, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Бойові дії тривають.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Продовжуються операції з прочісування міської забудови у Вовчанську, там ситуація також під контролем. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Ситуація на інших ділянках фронту

У Генштабі повідомили, що у Чернігівській та Сумській областях без суттєвих змін в положенні військ противника.

На Куп’янському напрямку тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та БМП ворога.

На Сіверському напрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках Веселе – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Миколаївка – Спірне, Берестове – Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

Що відбувається на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка, втрат позицій не допущено.

Відбито атаки на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка – Біла Гора, без успіху противника.

На Покровському напрямку війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине – Новоолександрівка, Архангельське – Новоолександрівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Євгенівка, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.

Окупанти активізувалися на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку росіяни намагалися безуспішно штурмувати позиції ЗСУ: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку війська угруповання відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка – Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.

На інших напрямках обстановка залишається без змін. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу.

Авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони знищили: