У Генштабі повідомили, що протягом доби ворог провів 31 атаку позицій ЗСУ. Відомо, що 20 з них досі тривають.

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Яка ситуація на Харківщині

Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування просування противника у глибину нашої країни та запобігання його контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

На Харківському напрямку наші військові відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Там ситуація наразі під контролем.

У зв'язку з інтенсивним вогнем противника, зокрема авіаційними ударами із застосуванням 10 КАБів, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Бойові дії тривають.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Продовжуються операції з прочісування міської забудови у Вовчанську, там ситуація також під контролем. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

Ситуація на інших ділянках фронту

У Генштабі повідомили, що у Чернігівській та Сумській областях без суттєвих змін в положенні військ противника.

Що відбувається на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Відбито атаки на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Окупанти активізувалися на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку росіяни намагалися безуспішно штурмувати позиції ЗСУ: дивіться на карті

На інших напрямках обстановка залишається без змін. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу.

Авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони знищили:

  • 1 артилерійський засіб;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 1 пункт управління;
  • 1 склад боєприпасів;
  • 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;
  • збито ворожий літак Су-25.