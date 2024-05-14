У Генштабі повідомили, що протягом доби ворог провів 31 атаку позицій ЗСУ. Відомо, що 20 з них досі тривають.
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Яка ситуація на Харківщині
Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування просування противника у глибину нашої країни та запобігання його контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.
На Харківському напрямку наші військові відбивають одну атаку противника на напрямку Шебекіно – Вовчанськ. Там ситуація наразі під контролем.
У зв'язку з інтенсивним вогнем противника, зокрема авіаційними ударами із застосуванням 10 КАБів, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Бойові дії тривають.
Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті
Продовжуються операції з прочісування міської забудови у Вовчанську, там ситуація також під контролем. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
Ситуація на інших ділянках фронту
У Генштабі повідомили, що у Чернігівській та Сумській областях без суттєвих змін в положенні військ противника.
Що відбувається на Сіверському напрямку: дивіться на карті
Відбито атаки на Краматорському напрямку: дивіться на карті
Окупанти активізувалися на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Времівському напрямку росіяни намагалися безуспішно штурмувати позиції ЗСУ: дивіться на карті
На інших напрямках обстановка залишається без змін. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу.
Авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони знищили:
- 1 артилерійський засіб;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 1 пункт управління;
- 1 склад боєприпасів;
- 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;
- збито ворожий літак Су-25.