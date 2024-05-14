В Генштабе сообщили, что в течение суток враг провел 31 атаку позиций ВСУ. Известно, что 20 из них до сих пор продолжаются.

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Какая ситуация на Харьковщине

Силы обороны продолжают выполнять задачи по сдерживанию продвижения противника в глубину нашей страны и предотвращению его контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.

На Харьковском направлении наши военные отражают одну атаку противника на направлении Шебекино – Волчанск. Там ситуация пока под контролем.

В связи с интенсивным огнем противника, в частности авиационными ударами с применением 10 КАБов, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Продолжаются операции по прочесыванию городской застройки в Волчанске, там ситуация также под контролем. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на других участках фронта

В Генштабе сообщили, что в Черниговской и Сумской областях без существенных изменений в положении войск противника.

Что происходит на Северском направлении: смотрите на карте

Отражены атаки на Краматорском направлении: смотрите на карте

Оккупанты активизировались на Покровском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении россияне пытались безуспешно штурмовать позиции ВСУ: смотрите на карте

На других направлениях обстановка остается без изменений. В то же время наши защитники дают достойный отпор врагу.

Авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны уничтожили:

  • 1 артиллерийское средство;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 1 пункт управления;
  • 1 склад боеприпасов;
  • 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники;
  • сбит вражеский самолет Су-25.