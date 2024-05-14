Кирило Буданов оцінив в інтерв'ю для міжнародних ЗМІ, що українська зможе укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Вийшов матеріал 13 травня. Згодом він в ефірі телемарафону розповів, що ворог заблокований на рубежах, – інформує 24 Канал.

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Ситуація була межі, але ЗСУ працюють

За словами керівника Головного управління розвідки, ситуація у Харківській області була на межі, з кожною годиною наближалася до критичної. Однак, зрештою, Збройним Силам вдалося заблокувати ворога на тих позиціях, які вони захопили.

Загалом робота ЗСУ триває, окупанти не матимуть успіху, у чому впевнений генерал-лейтенант.

Станом на 13 травня бої точилися на околицях Вовчанська, невеликого містечка неподалік від українсько-російського кордону, на північний схід від Харкова. По місту Росія завдавала авіаударів,

– йдеться у матеріалі The New York Times.

Українські військові в розмові з представниками міжнародної преси зазначали, що окупанти скидають на Вовчанськ, у районі якого тривають бої, від п'яти до семи бомб кожні три хвилини.

Ми їздимо, намагаючись знайти адреси. Росія обстрілює дорогу евакуації. Вибухи можна чути весь час,

– сказав волонтер Григорій Щербань.

Зверніть увагу! До початку повномасштабного вторгнення населення Вовчанська на Харківщині становило близько 17 тисяч осіб. Місцева влада намагалася евакуювати приблизно до 300 жителів, що спершу не хотіли виїжджати. За ніч було отримало отримано понад 200 заявок на евакуацію.

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Сумщина готується до наступу ворога