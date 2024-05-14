Кирило Буданов оцінив в інтерв'ю для міжнародних ЗМІ, що українська зможе укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Вийшов матеріал 13 травня. Згодом він в ефірі телемарафону розповів, що ворог заблокований на рубежах, – інформує 24 Канал.
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Ситуація була межі, але ЗСУ працюють
За словами керівника Головного управління розвідки, ситуація у Харківській області була на межі, з кожною годиною наближалася до критичної. Однак, зрештою, Збройним Силам вдалося заблокувати ворога на тих позиціях, які вони захопили.
Загалом робота ЗСУ триває, окупанти не матимуть успіху, у чому впевнений генерал-лейтенант.
Станом на 13 травня бої точилися на околицях Вовчанська, невеликого містечка неподалік від українсько-російського кордону, на північний схід від Харкова. По місту Росія завдавала авіаударів,
– йдеться у матеріалі The New York Times.
Українські військові в розмові з представниками міжнародної преси зазначали, що окупанти скидають на Вовчанськ, у районі якого тривають бої, від п'яти до семи бомб кожні три хвилини.
Ми їздимо, намагаючись знайти адреси. Росія обстрілює дорогу евакуації. Вибухи можна чути весь час,
– сказав волонтер Григорій Щербань.
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Сумщина готується до наступу ворога
- Керівник ГУР очікує, що Росія після операція на Харківщині розпочне атакувати населені пункти в Сумській області. Вочевидь, намагатимуться загарбники захопити місто Суми, які є обласним центром регіону.
- Президент Володимир Зеленський говорив, що росіяни частіше запускають диверсійно-розвідувальні групи в регіоні. Водночас окупанти більше обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської області.
- Обласна військова адміністрація проводить евакуацію місцевих жителів у безпечні місця. Зокрема, 13 травня було затверджено рішення щодо початку добровільного виселення людей з таких міст, як Білопілля та Ворожба.