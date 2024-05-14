Відповідно до прогнозу Буданова, наступ на Харківщині триватиме ще "три – чотири дні". Після цього російська армія спробує наступати у Сумській області.

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Ситуація наближається до критичної

Оцінка Буданова збігається з оцінками інших українських офіцерів: військові перспективи тьмяніють. Наша армія зіштовхнулась з дефіцитом зброї. Насамперед артилерійських боєприпасів.

Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної,

– заявив Буданов.

Військова допомога від США ледве почала надходити. Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті відвернути увагу української армії від боїв на інших напрямках. За його словами, саме це і відбувається, адже Сили оборони намагаються перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

Генерал Буданов водночас сказав, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.