Согласно прогнозу Буданова, наступление на Харьковщине продлится еще "три – четыре дня". После этого российская армия попытается наступать в Сумской области.

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Ситуация приближается к критической

Оценка Буданова совпадает с оценками других украинских офицеров: военные перспективы тускнеют. Наша армия столкнулась с дефицитом оружия. Прежде всего артиллерийских боеприпасов.

Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической,

– заявил Буданов.

Военная помощь от США едва начала поступать. Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью отвлечь внимание украинской армии от боев на других направлениях. По его словам, именно это и происходит, ведь Силы обороны пытаются перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно.

Генерал Буданов одновременно сказал, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.

В Харьковской области идут тяжелые бои. Россияне постоянно сбрасывают бомбы на приграничный Волчанск и другие города области. Там продолжается эвакуация мирного населения, однако Россия обстреливает дороги эвакуации.

Россия перебрасывала войска на границу с Сумами

Буданов ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три – четыре дня. После этого российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум. Ранее украинские чиновники заявляли, что Россия перебросила войска через границу с Сумами.

Украинский офицер Павел Величко, который находится возле российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время россияне усилили обстрелы окрестностей Сум.

Я не знаю, означает ли это что-то, потому что эти места все равно часто обстреливали. В любом случае мы в полной боевой готовности

– сказал господин Величко.

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