В Генштабе ВСУ вечером 13 мая заверили, что украинские защитники прочесывают городскую застройку Волчанска. Аналитики рассказали, какая ситуация в селах.

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Что говорят в ISW о наступлении россиян

Аналитики американского Института изучения войны написали, что российские войска, похоже, сейчас отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения в северную часть Харьковской области.

В ISW проанализировали геолокационные кадры и объяснили, что они показывают:

13 мая враг продвинулся в Глубокое (к северу от Липцев) и на юго-запад от Олейниково;

12 мая – российские войска захватили Волчанский мясокомбинат на севере Волчанска.

Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные артерии в пределах населенного пункта свидетельствуют о том, что российские войска предпочитают создание "буферной зоны", а не более глубокое проникновение, как ранее оценивал ISW,

– объяснили аналитики.

Также они добавили, что пока нет заявлений или подтверждений того, что российские войска перешли на южный (левый) берег реки Волчья в Волчанске или его ближайших окрестностях.

Кроме того, подразделения армии России в основном нацеливаются на мосты, которые им нужно будет пересечь и обеспечить стабильную логистику через реку Волчья для наступательных операций вглубь северной части Харьковской области. Кроме того, в ISW написали, что:

россияне размещают в этом районе бронетехнику,

российские источники пишут, что оккупанты осуществили механизированную атаку неустановленным количеством танков на Волчанск в ночь на 12 мая,

враги продолжали бронетехнические атаки в течение дня 13 мая.

"Развертывание бронетехники в этом районе свидетельствует о том, что российские войска стремятся достичь быстрых успехов, однако, похоже, они не устанавливают условий, чтобы такие успехи были на южной стороне реки Волчья и глубже в северную часть Харьковской области. Это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, пытаются создать обещанную "буферную зону" в приграничной зоне вместо того, чтобы глубже проникать в Харьковскую область или Харьков", – говорят специалисты.

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Коротко о ситуации на Харьковщине