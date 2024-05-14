На самом деле россияне хотят оттянуть украинские силы с других направлений фронта. Такое мнение разделяют военные эксперты, специально для 24 Канала они проанализировали новое наступление России – читайте дальше.

Смотрите также Третья штурмовая занимает рубежи обороны на Харьковщине: названы потери россиян

Ситуация на Харьковщине

По состоянию на 12 мая генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что ВСУ уже "нащупали" огневые точки врага для контрбатарейной борьбы.

Сейчас привлекли артиллерийские, минометные системы наших партнеров и подтянули резервы,

– отметил генерал армии.

Николай Маломуж о ситуации на Харьковщине: смотрите видео

По состоянию на 13 мая россияне подошли к Волчанску. Людей оттуда эвакуируют.

Где наступают россияне на Харьковщине: смотрите на карте

Каким может быть замысел россиян

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал мнение, что цель россиян на самом деле – не мощное масштабное наступление. Им не хватит сил для большого прорыва фронта.

На самом деле замысел врага может быть проще – они хотят "связать" Вооруженные Силы Украины на одном направлении, чтобы Украина не могла усилить Восточный фронт.

"Говорить о стратегических действиях рано, потому что основные силы противника сосредоточены в Донецкой области. Чтобы перебросить их на Харьковщину, понадобится не одна неделя. Поэтому можем говорить об одном стратегическом направлении – Донецком. Другие действия россиян – это отвлекающий маневр", – считает Свитан.

Военный эксперт предположил замысел россиян: смотрите видео

Генерал армии Николай Маломуж также считает, что оккупанты наступлением на Харьковщину хотят отвлечь внимание ВСУ от боев в Донецкой области.

Такое же мнение разделяет командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко – приоритетной целью для россиян является захват Донецкой и Луганской областей. Именно там и расположены основные войска и средства противника.

Другой фронт Россия открыла только для того, чтобы расконцентрировать украинские силы и технику на нужных им направлениях.

"Удастся ли противнику такими действиями реализовать свои намерения – распылить Силы обороны и получить успех в Донецкой области, к примеру, в направлении Часова Яра или Покровска? По моему убеждению, в полном объеме враг не сможет выполнить те задачи, которые ставил перед собой", – считает Федоренко.

По его словам, Россия сейчас воспользовалась "окном возможностей". Враг прекрасно понимает, что примерно через полтора месяца Украина получит много боеприпасов и огневых средств. Все благодаря пакету военной помощи от США. Именно поэтому сейчас россияне имеют едва ли не последний шанс, чтобы рассредоточить украинские войска на другие направления.

Юрий Федоренко о попытках наступления россиян: смотрите видео

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко также отметил, что кроме отвлечения украинских сил Россия также хочет создать так называемую "санитарную зону". Оккупанты считают, что такая зона сделает невозможным проникновение в Россию с территории Украины наших войск или российских добровольцев. После рейдов РДК и легиона "Свобода России" Владимир Путин сильно испугался, ведь это существенно бьет по его репутации.

Почему оборона является сложной и как защититься

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что оборона Харьковщины является очень сложной, ведь россияне засыпают КАБами.

Враг привлекает личный состав, что равно 5 мотострелковым батальонам – это немало. Селезнев отметил, чтобы украинцы не жаловались на военных строителей, которые якобы сделали плохие фортификационные инженерные сооружения.

Все это бред, создана достаточно мощная сеть, но есть проблема. Только за минувшие сутки (12 мая – 24 Канал) на севере Харьковской области враг использовал 144 КАБа. Вес такой бомбы достигает 200 – 500 килограммов. Каждый такой взрыв буквально смешивает с землей, у этих КАБов слишком мощная взрывная часть,

– объяснил Селезнев.

Конечно, врагу также несладко, ведь ВСУ дают соответствующий отпор.

Стоит прочитать! КАБ не может похвастаться точностью, но имеет страшную разрушительную силу. У россиян этих бомб очень много, поэтому они нашли новую тактику – буквально засеивать КАБами украинскую землю. Подробнее о силе КАБов – читайте здесь.

Эксперт по авиации Константин Криволап отметил, что для защиты Харьковской области от вражеских бомбардировок необходимы самолеты F-16.

"Нам и нашим партнерам надо понимать, что чем быстрее мы используем, в частности, F-16, тем лучше будет для всех. Потому что если он будет оснащен правильными ракетами, то мы сможем отгонять Су-34 и Су-35, которые переносят бомбы", – сказал Криволап.

Однако партнерам надо сделать еще один важный шаг – разрешить использование этих самолетов на территории России.

"Тогда мы сможем уничтожать российские РСЗО и "Искандеры", которые есть в той зоне", – объяснил авиаэксперт.

Прогноз по наступлению

Военный эксперт Петр Черник назвал действия врага "актом суицида", сравнив ситуацию с боями за Авдеевку.

В Авдеевке Россия убитыми потеряла более 15 тысяч солдат. Количество раненых – примерно втрое больше. Можно предположить, что вместе это ориентировочно 50 тысяч российских солдат.

"Однако есть нюанс. Авдеевка имела прямой контакт с линией боестолкновения еще с 2014 года. Ее не нужно было проходить в большом километраже. Как российским войскам пройти 40 километров (до Харькова – 24 Канал)? Это очень трудно понять. Могут ли они прибегнуть к такому акту суицида? Да почему же нет", – сказал Черник.

Он вспомнил еще один пример – Бахмут, за который Россия сражалась более 10 месяцев, потеряв более 22 тысяч солдат.

"Так как им взять миллионный город, который очень сильно укреплен? Не отменяю их безумия, но считаю, что организовать полноценную прорывную операцию на 40 километров у России не хватает ни сил, ни средств", – подытожил Черник.