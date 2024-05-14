Насправді росіяни хочуть відтягнути українські сили з інших напрямків фронту. Таку думку поділяють військові експерти, спеціально для 24 Каналу вони проаналізували новий наступ Росії – читайте далі.

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Ситуація на Харківщині

Станом на 12 травня генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що ЗСУ уже "намацали" вогневі точки ворога для контрбатарейної боротьби.

Зараз залучили артилерійські, мінометні системи наших партнерів й підтягнули резерви,

– зазначив генерал армії.

Микола Маломуж про ситуацію на Харківщині: дивіться відео

Станом на 13 травня росіяни підійшли до Вовчанська. Людей звідти евакуйовують.

Де наступають росіяни на Харківщині: дивіться на карті

Яким може бути задум росіян

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив думку, що мета росіян насправді – не потужний масштабний наступ. Їм не вистачить сил для великого прориву фронту.

Насправді задум ворога може бути простіший – вони хочуть "зв'язати" Збройні Сили України на одному напрямку, аби Україна не могла посилити Східний фронт.

"Говорити про стратегічні дії зарано, бо основні сили противника зосереджені на Донеччині. Щоб перекинути їх на Харківщину, знадобиться не один тиждень. Тому можемо казати про один стратегічний напрямок – Донецький. Інші дії росіян – це відволікаючий маневр”, – вважає Світан.

Військовий експерт припустив задум росіян: дивіться відео

Генерал армії Микола Маломуж також вважає, що окупанти наступом на Харківщину хочуть відвернути увагу ЗСУ від боїв в Донецькій області. Головна їхня мета – захоплення Часового Яру до 9 травня.

Таку ж думку поділяє командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко – пріоритетною ціллю для росіян є захоплення Донецької та Луганської областей. Саме там і розташовані основні війська та засоби противника.

Інший фронт Росія відкрила лише для того, аби розконцентрувати українські сили та техніку на потрібних їм напрямках.

"Чи вдасться противнику такими діями реалізувати свої наміри – розпорошити Сили оборони й отримати успіх на Донеччині, до прикладу, в напрямку Часового Яру чи Покровська? За моїм переконанням, повним обсягом ворог не зможе виконати ті завдання, які ставив перед собою", – вважає Федоренко.

За його словами, Росія зараз скористалася "вікном можливостей". Ворог чудово розуміє, що приблизно за півтора місяця Україна отримає багато боєприпасів та вогневих засобів. Все завдяки пакету військової допомоги від США. Саме тому зараз росіяни мають чи не останній шанс, аби розосередити українські війська на інші напрямки.

Юрій Федоренко про спроби наступу росіян: дивіться відео

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко також зауважив, що окрім відволікання українських сил Росія також хоче створити так звану "санітарну зону". Окупанти вважають, що така зона унеможливить проникнення до Росії з території України наших військ чи російських добровольців. Після рейдів РДК та легіону "Свобода Росії" Владімір Путін добряче налякався, адже це суттєво б`є по його репутації.

Чому оборона є складною та як захиститись

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що оборона Харківщини є дуже складною, адже росіяни засипають КАБами.

Ворог залучає особовий склад, що дорівнює 5 мотострілецьким батальйонам – це чимало. Селезньов наголосив, щоб українці не нарікали на військових будівельників, які нібито зробили погані фортифікаційні інженерні споруди.

Все це маячня, створено досить потужну мережу, але є проблема. Лише за минулу добу (12 травня – 24 Канал) на півночі Харківської області ворог залучив 144 КАБи. Вага такої бомби сягає 200 – 500 кілограмів. Кожен такий вибух буквально змішує з землею, у цих КАБів надто потужно вибухова частина,

– пояснив Селезньов.

Звісно, ворогу також непереливки, адже ЗСУ дають відповідну відсіч.

Варто прочитати! КАБ не може похвалитися точністю, але має страшну руйнівну силу. У росіян цих бомб дуже багато, тому вони знайшли нову тактику – буквально засіювати КАБами українську землю. Детальніше про силу КАБів – читайте тут.

Експерт з авіації Костянтин Криволап зазначив, що для захисту Харківської області від ворожих бомбардувань необхідні літаки F-16.

"Нам і нашим партнерам треба розуміти, що швидше ми залучимо, зокрема, F-16, то краще буде для всіх. Тому що якщо він буде оснащений правильними ракетами, то ми зможемо відганяти Су-34 та Су-35, які переносять бомби", – сказав Криволап.

Однак партнерам треба зробити ще один важливий крок – дозволити використання цих літаків на території Росії.

"Тоді ми зможемо знищувати російські РСЗВ та "Іскандери", що є у тій зоні", – пояснив авіаексперт.

Прогноз щодо наступу

Військовий експерт Петро Черник назвав дії ворога "актом суїциду", порівнявши ситуацію з боями за Авдіївку.

В Авдіївці Росія убитими втратила понад 15 тисяч солдатів. Кількість поранених – приблизно втричі більша. Можна припустити, що разом – це орієнтовно 50 тисяч російських солдатів.

"Проте є нюанс. Авдіївка мала прямий контакт з лінією боєзіткнення ще з 2014 року. Її не потрібно було проходити у великому кілометражі. Як російським військам пройти 40 кілометрів (до Харкова – 24 Канал)? Це дуже важко зрозуміти. Чи можуть вони вдатися до такого акту суїциду? Та чому ж ні", – сказав Черник.

Він згадав ще один приклад – Бахмут, за який Росія билася понад 10 місяців, втративши понад 22 тисячі солдатів.

"То як їм взяти мільйонне місто, яке дуже сильно укріплене? Не скасовую їхнього божевілля, але вважаю, що організувати повноцінну проривну операцію на 40 кілометрів у Росії не вистачає ні сил, ні засобів", – підсумував Черник.