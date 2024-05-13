Протягом тижня з 3 по 10 травня, підрозділи бригади завдали ворогові значних втрат на Харківщині. Зокрема, вдалося спалити САУ "Нона".

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3 ОШБр повідомила про втрати росіян на Харківщині

Сьогодні підрозділи Третьої штурмової бригади займають рубежі оборони, впевнено відбивають накати й розбирають техніку окупантів на Харківщині,

– мовиться у повідомленні 3 ОШБр.

Зокрема, там повідомили, що на півдні Харківщини від 3 по 10 травня ліквідовано 43 російських військовиків, ще 189 окупантів зазнало поранень.

У підрозділі зазначили, що під час боїв була знищена САУ "Нона", яку використовували окупанти для підтримки своїх військ. Крім того, знищено ворожі бойові машини піхоти, бронетранспортери, танк та інша техніка.

Втрати росіян на Харківщині / Інфографіка 3 ОШБр

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