Однак Гамбарашвілі наголосив, що через російські обстріли зводити фортифікації у Вовчанську було непросто. Крім того, місто у Харківській області розташоване прямо біля кордону з Росією.

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У Вовчанській МВА розповіли про ситуацію з фортифікаціями

Глава Вовчанської МВА зазначив, що фортифікаційні споруди були побудовані, а також зараз будуються, зміцнюються. Але ситуація у місті була і є вкрай важка.

Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно,

– наголосив Гамбарашвілі.

На уточнювальне запитання ведучої "Радіо Свободи" про те, які роботи проводилися до наступу російських сил, посадовець відповів, що "можливо, будівництво не було таким щільним".

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди", – сказав голова Вовчанської МВА.

Крім того, Гамбарашвілі подякував і військовим, які базувались на цих об'єктах. І доклали максимум зусиль, щоб зробити фортифікаційні споруди.

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