Голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України бригадний генерал Олександр Яковець розповів в ефірі телемарафону, що фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, як на Харківщині, так і на решті прикордонних та прифронтових областей, здійснюється ешелоновано. Тобто в декілька оборонних рубежів, пише 24 Канал.

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Що каже Міноборони про фортифікації на Харківщині

Олександр Яковець пояснив, що найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на деякій відстані. Тобто там, де вже можна використовувати залізобетонні споруди та засоби інженерного озброєння.

Перед ним – той (другий – 24 Канал) рубіж, де працюють підрозділи командування Сил підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Він теж обладнується у різних умовах на різних ділянках. Зокрема, на Харківщині – це під постійними обстрілами противника. Навіть на відстані 15 – 17 кілометрів,

– заявив бригадний генерал.

За його словами, перший рубіж або так званий передній край утримують та обладнують самі підрозділи. Там говорити про використання важкої техніки, залізобетонних споруд, на жаль, немає можливості.

Голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту уточнив, що:

перший рубіж на Харківському напрямку розміщений на відстані від 1,5 до 5 – 6 кілометрів від кордону з Росією, залежно від умов місцевості, природних перешкод, панівних висот;

розміщений на відстані від 1,5 до 5 – 6 кілометрів від кордону з Росією, залежно від умов місцевості, природних перешкод, панівних висот; третій розміщують на відстані від 17 до 35 кілометрів й обладнують його ОВА.

Він з інженерного погляду найбільш обладнаний – із встановленням залізобетонних споруд, як вогневих, так і для укриття і проживання особового складу,

– заявив посадовець.

Проте додав, що навіть на такій відстані росіяни наносять ураження й українська сторона втрачає не тільки техніку, але й цивільний персонал.

Олександр Яковець не надав детальної інформації про другий рубіж, оскільки ефір можуть слухати окупанти.

Як посадовець відповів на закиди про відсутність фортифікацій на кордоні на Харківщині

Інформаційні вкиди щодо можливості обладнати триповерхові бетонні споруди під вогневим впливом противника, м'яко кажучи, є абсурдними. І знецінюють ті зусилля, яких сьогодні дійсно докладають й військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал,

– заявив Яковець.

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Що цьому передувало

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що у Вовчанську Харківської області точаться вуличні бої. За словами військового, укріплень і мін на кордоні області, який перейшли окупанти, не було.

Військовий також сказав, що у Харківській області на кордоні з Росією "просто не було" першої лінії фортифікацій і мін. За словами бійця, саме тому "ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка, в принципі, не повинна була бути сірою".

За 2 роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалена крадіжка, чи навмисний саботаж!

– заявив командир.

Він додав, що тепер Збройні Сили України знову втрачають людей, території та роблять те, що вже робили у вересні 2022 року.