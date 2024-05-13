Глава администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины бригадный генерал Александр Яковец рассказал в эфире телемарафона, что фортификационное оборудование оборонительных рубежей, как на Харьковщине, так и на остальных приграничных и прифронтовых областей, осуществляется эшелонировано. То есть в несколько оборонительных рубежей, пишет 24 Канал.

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Что говорит Минобороны о фортификации на Харьковщине

Александр Яковец объяснил, что наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на некотором расстоянии. То есть там, где уже можно использовать железобетонные сооружения и средства инженерного вооружения.

Перед ним – тот (второй – 24 Канал) рубеж, где работают подразделения командования Сил поддержки ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Он тоже оборудуется в различных условиях на разных участках. В частности, на Харьковщине – это под постоянными обстрелами противника. Даже на расстоянии 15 – 17 километров,

– заявил бригадный генерал.

По его словам, первый рубеж или так называемый передний край удерживают и оборудуют сами подразделения. Там говорить об использовании тяжелой техники, железобетонных сооружений, к сожалению, нет возможности.

Глава администрации Государственной специальной службы транспорта уточнил, что:

первый рубеж на Харьковском направлении размещен на расстоянии от 1,5 до 5 – 6 километров от границы с Россией, в зависимости от условий местности, природных препятствий, господствующих высот;

размещен на расстоянии от 1,5 до 5 – 6 километров от границы с Россией, в зависимости от условий местности, природных препятствий, господствующих высот; третий размещают на расстоянии от 17 до 35 километров и оборудуют его ОВА.

Он с инженерной точки зрения наиболее оборудован – с установлением железобетонных сооружений, как огневых, так и для укрытия и проживания личного состава,

– заявил чиновник.

Однако добавил, что даже на таком расстоянии россияне наносят поражения и украинская сторона теряет не только технику, но и гражданский персонал.

Александр Яковец не предоставил подробной информации о втором рубеже, поскольку эфир могут слушать оккупанты.

Как чиновник ответил на упреки об отсутствии фортификаций на границе на Харьковщине

Информационные вбросы о возможности оборудовать трехэтажные бетонные сооружения под огневым воздействием противника, мягко говоря, являются абсурдными. И обесценивают те усилия, которых сегодня действительно прилагают и военнослужащие инженерных подразделений, и гражданский персонал,

– заявил Яковец.

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Что этому предшествовало

Командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский заявил, что в Волчанске Харьковской области идут уличные бои. По словам военного, укреплений и мин на границе области, который перешли оккупанты, не было.

Военный также сказал, что в Харьковской области на границе с Россией "просто не было" первой линии фортификаций и мин. По словам бойца, именно поэтому "враг свободно вошел в серую зону, по всей линии границы, которая, в принципе, не должна была быть серой".

За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумная кража, или умышленный саботаж!

– заявил командир.

Он добавил, что теперь Вооруженные Силы Украины снова теряют людей, территории и делают то, что уже делали в сентябре 2022 года.