В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не считаются со своими потерями. Ведь в целом на фронте ежесуточно оккупанты теряют более 1000 своих солдат.
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Что происходит в Волчанске
Генштаб ВСУ рассказал, что на Харьковском направлении оперативная обстановка дальше сложная и динамично меняется. В частности:
- боевые действия ведутся на направлениях Пыльная – Лукьянке, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка;
- россияне проводят штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.
Военные уточнили, что на этих направлениях в течение суток враги совершили 22 штурмовые действия, из них 14 – продолжаются.
Ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов,
– заявили в Генштабе ВСУ.
К сожалению, по состоянию на 0:40 13 мая враг имеет тактический успех. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что спланировали меры по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону. Также наши защитники:
- ведут оборонительные действия,
- наносят огневое поражение противнику,
- широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки,
- наносят точечные удары для нанесения максимальных потерь россиянам.
"Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из приоритетов является сохранение жизни наших воинов", – объяснили в Генштабе.
Какая ситуация в Волчанске: смотрите на карте
Россияне пытаются захватить Волчанск
- Аналитики американского Института изучения войны объясняли, что россияне пытаются захватить Волчанск с определенной целью. Ведь это может угрожать группировке украинских войск, которая обороняется на Купянском направлении. В частности, оккупанты могут стремиться надавить на оперативный тыл украинских сил на Купянском направлении, заставив их перебросить войска.
- 12 мая патрульный Нацполиции Алексей Харьковский рассказал, что город почти разрушен, людей почти не осталось. Украина продолжала эвакуировать людей, которые есть в Волчанске.
- Поздно вечером 12 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Россия усиливает обстрелы Волчанска, украинские воины ведут тяжелые бои. Самым сложным направлением является северная граница Харьковщины.
- По данным областной власти, за несколько дней с Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района эвакуировали почти 6 тысяч жителей.