Аналитики предполагают, что оккупанты уничтожили мосты с целью изолировать украинские силы, которые действовали по обе стороны рек – чтобы не дать им остановить наступательные действия вблизи Волчанска. Однако российские силы вряд ли смогут двигаться в сторону Харькова.

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Анализ Института

Согласно опубликованным 11 мая снимкам, россияне разрушили мост через дамбу Северского Донца в Старом Салтове (на юго-запад от Волчанска). Кроме этого, есть кадры, свидетельствующие об ударе по мосту через реку Волчья, соединяющий Тихое и Волчанские Хутора (оба к западу от Волчанска).

Институт изучения войны пишет, что попытки России уничтожить украинские наземные линии связи (GLOC) на юго-запад и восток от Волчанска указывают на то, что оккупанты будут пытаться захватить город, вместо того, чтобы обойти населенный пункт или расширить фронт дальше на восток вдоль границы.

Аналитики предполагают, что оккупанты также могут планировать наступление под Волчанском, чтобы нажать на оперативный тыл украинских сил на Купянском направлении, заставив их перебросить войска.

Российский плацдарм в Волчанске мало помогает российским усилиям продвинуться к городу Харьков, хотя российские силы могут представить, что плацдарм в этом населенном пункте мог бы позволить российским войскам начать наступательные операции в направлении Великого Бурлука, заметного населенного пункта в тылу украинской группировки на Купянском направлении,

– пишет ISW.

Однако чтобы продвигаться дальше на юг от Волчанска, оккупанты должны будут преодолеть длинные переезды по открытой местности. Этой способности россияне не продемонстрировали за последние полтора года боев в Украине.

Ситуация в Харьковской области

Владимир Зеленский в обращении 11 мая рассказал, что оборонительные операции ВСУ продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Это все приграничные населенные пункты.

Российские оккупанты начали наступление в Харьковской области ограниченным количеством сил. Однако аналитики ISW предполагают, что враг пустит в бой и резервы. Однако у врага не хватает необходимой живой силы, необходимой для попытки широкомасштабной наступательной операции по охвату, окружения или захвата города Харьков.