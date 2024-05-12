Об этом сообщил патрульный Нацполиции Алексей Харьковский в воскресенье, 12 мая, на своей странице в фейсбук, передает 24 Канал.

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По его словам, ситуация в городе Волчанск значительно ухудшилась: из-за постоянных обстрелов населенный пункт почти разрушен, большинство местных жителей эвакуировалось.

Сегодня 12 мая 2024 года. Ситуация в городе ухудшилась. Город почти разрушен, людей почти не осталось. Эвакуируем остальных местных жителей,

– отметил правоохранитель.

Полицейский также призвал жителей, которые еще остались в городе, не медлить и выезжать.

Обратите внимание! Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что из прифронтовых районов области за последние двое суток эвакуировали 4073 человека.

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