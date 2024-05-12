Про це повідомив патрульний Нацполіції Олексій Харківський у неділю, 12 травня, на своїй сторінці у фейсбук, передає 24 Канал.
Дивіться також У Харкові пролунали вибухи: агресор завдає ударів
За його словами, ситуація у місті Вовчанськ значно погіршилася: через постійні обстріли населений пункт майже зруйнований, більшість місцевих мешканців евакуювалося.
Сьогодні 12 травня 2024 року. Ситуація в місті погіршилася. Місто майже зруйноване, людей майже не залишилося. Евакуюємо решту місцевих мешканців,
– зазначив правоохоронець.
Поліцейський також закликав мешканців, які ще залишилися у місті, не зволікати та виїжджати.
Наступ росіян на Харківщину: головне
- 10 травня росіяни почали наступ на Харківську область. У ГУР МО повідомили, що ворог зазнає великих втрат, ЗСУ протистоять загарбникам.
- Наразі на Харківщині тривають бої. Через великий натиск ворога українським захисникам довелося відійти з певних позицій.
- 12 травня моніторинговий ресурс DeepState повідомив, що росіяни окупували 6 сіл на півночі Харківщини.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про загострення ситуації в області.