Про це повідомив патрульний Нацполіції Олексій Харківський у неділю, 12 травня, на своїй сторінці у фейсбук, передає 24 Канал.

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За його словами, ситуація у місті Вовчанськ значно погіршилася: через постійні обстріли населений пункт майже зруйнований, більшість місцевих мешканців евакуювалося.

Сьогодні 12 травня 2024 року. Ситуація в місті погіршилася. Місто майже зруйноване, людей майже не залишилося. Евакуюємо решту місцевих мешканців,

– зазначив правоохоронець.

Поліцейський також закликав мешканців, які ще залишилися у місті, не зволікати та виїжджати.

Зверніть увагу! Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що з прифронтових районів області за останні дві доби евакуювали 4073 людини.

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