Взрывы в Харькове подтвердила полиция и глава ОВА. Местных жителей призвали быть осторожными и находиться в укрытиях, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Что уже известно об очередной российской атаке на Харьков

Тревогу в Харьковской области объявили еще в 14:26. Около 15 часов Воздушные силы предупредили о значительной активности российской тактической авиации на Северо-Восточном и Южном направлениях, а еще активности разведывательных БПЛА.

В 16:12 полиция Харьковской области сообщила, что в Харькове слышны взрывы. Также правоохранители призвали не покидать укрытия до отбоя тревоги.

О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попадания. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей,

– призвали в полиции.

Глава ОВА обратился к жителям Харькова и пригорода. Призвал быть осторожными.

Оккупанты наносят удары,

– подчеркнул Олег Синегубов.