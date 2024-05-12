Военные предупреждали о движении вражеской ракеты. 24 Канал призывает жителей Сумской области находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Сумах был сильный взрыв
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 15 часов 02 минуты. Воздушные силы предупреждали об угрозе пуска управляемых авиационных ракет, а также разведывательные дроны врага.
Значительная активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях! Плюс активность разведывательных БпЛА!
– писали военные.
Около 15 часов 17 минут Воздушные силы написали о движении вражеской ракеты через Сумскую область. Тогда в самих Сумах слышали громкие звуки.
"В Сумах был слышен звук взрыва", – писали корреспонденты Суспильного.
Между тем военные также через несколько минут попросили жителей Полтавской области оставаться в укрытиях. По состоянию на 15 часов 29 минут воздушная тревога раздается как в Сумской, так и в Полтавской области.