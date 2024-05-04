Перед Пасхой оккупанты терроризируют украинцев. Собственно, об этом уже предупреждали и в Воздушных силах, и в высшем военно-политическом руководстве. Владимир Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными в эти дни.

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Что известно о взрыве в Сумах

О том, что в городе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:13.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– написали в Воздушных силах в 21:42.

На 22:16 карта тревог имеет такой вид:

Важно! Россияне не гнушаются ничем, чтобы запугать украинцев, и радостно пользуются праздниками. Не пренебрегайте безопасностью в эти дни! Отправляйтесь в укрытие, если в вашем регионе объявят тревогу. Кстати, в ряде областей на Пасху есть ограничения.

Оккупанты били по Харькову четыре раза за день

Во время одного из ударов попали в пищевое предприятие. Оттуда огонь перекинулся на частный дом. К сожалению, есть раненые.

Пожар длился три часа, пока не было сообщений, что его потушили. Дым было видно за десять километров. Фото оттуда страшные.