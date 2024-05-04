Перед Великоднем окупанти тероризують українців. Власне, про це вже попереджали і в Повітряних силах, і у вищому військово-політичному керівництві. Володимир Зеленський закликав українців бути особливо уважними в ці дні.

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Що відомо про вибух у Сумах

Про те, що в місті лунають вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:13.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– написали в Повітряних силах о 21:42.

На 22:16 карта тривог має такий вигляд:

Важливо! Росіяни не гребують нічим, щоб залякати українців, і радо користаються святами. Не нехтуйте безпекою цими днями! Вирушайте в укриття, якщо у вашому регіоні оголосять тривогу. До речі, в низці областей на Великдень є обмеження.

Окупанти били по Харкову чотири рази за день

Під час одного з ударів поцілили в харчове підприємство. Звідти вогонь перекинувся на приватний будинок. На жаль, є поранені.

Пожежа тривала три години, поки не було повідомлень, що її загасили. Дим було видно за десять кілометрів. Фото звідти страшні.